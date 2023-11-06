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07:37, 6 ноября 2023Бывший СССР

«Агония украинского режима». Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено

Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении остановлено
СюжетНаселение России:

Фото: Diego Herrera / Globallookrpess.com

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении полностью остановлено, украинские военные выдохлись и потеряли большое количество личного состава. На фронтах уничтожено много техники, а планы командования выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым полностью провалились.

Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе — практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись

Евгений Балицкийгубернатор Запорожской области

По словам Балицкого, ВСУ атакуют малыми силами, поскольку роты некомплектные. Глава региона также выразил надежду на то, что Россия в скором времени возьмет под контроль областной центр — город Запорожье.

Ранее британская газета The Times написала, что главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. По словам авторов статьи, главком ВСУ считает, что оно практически подошло к концу, с чем не готов согласиться лидер Украины.

В свою очередь Зеленский заявил о планах изменить стратегию в отношении России. По его словам, военные разрабатывают различные операции, чтобы продвигаться вперед и наносить неожиданные удары.

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ВСУ практически перестали использовать бронетехнику

Украинские военные практически не используют бронетехнику, отметил губернатор Запорожской области. Российские вооруженные силы успешно уничтожают ее, а западные союзники Киева жалеют дорогие танки и бронированные машины.

Как известно, заказчиками всего этого мясного «штурма» являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги. Жизней украинцев им совершенно не жалко, а технику свою они жалеют

Евгений Балицкийгубернатор Запорожской области

За последние десять дней на запорожском направлении было уничтожено более пяти немецких танков Leopard, в основном при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» и дронов-камикадзе, добавил Балицкий.

По его словам, это говорит о том, что российские военные все лучше применяют современные техники ведения боя, и ВСУ нечего противопоставить этой тактике, которую президент России Владимир Путин назвал тактикой маневренной обороны.

В октябре глава государства в интервью Центральному телевидению Китая заявил, что контрнаступление не имеет успеха, потери Киева в ходе военных действий огромные — они превышают российские в восемь раз.

По мнению министра обороны России Сергея Шойгу, обстановка в зоне проведения спецоперации показывает, что у ВСУ все меньше возможностей на поле боя. Несмотря на это, Украина продолжает вести попытки контрнаступления, хотя потери в войсках, по оценкам российской стороны, превысили 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения.

Балицкий заявил, что от безысходности ВСУ остается только обстреливать населенные пункты

Губернатор Запорожской области отметил, что от безысходности украинским военным остается только обстреливать населенные пункты.

Это все, что они могут сегодня, потому что стойкостью нашего оружия, стойкостью наших бойцов, грамотной маневренной обороной наши вооруженные силы сдержали контрнаступление

Евгений Балицкийгубернатор Запорожской области

По этой причине в полную мощность не работает Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), ВСУ регулярно «выбивают» питающие ее коммуникации, рассказал Балицкий.

При этом на обстрелы непосредственно станции украинские войска не решаются, опасаясь ответа и удара по Ровненской или Хмельницкой атомным станциям, которые находятся в непосредственной близости от Европы.

ЗАЭС в настоящее время работает в режиме двух реакторов, которые задействованы на 20-60 процентов, практически все электроснабжение идет на обеспечение самой станции, все, что она вырабатывает, потребляет на себя.

На объекте работают порядка 3,5 тысячи сотрудников, которые обеспечивают его жизнедеятельность и безопасность. Станция не дает электричество на внешнюю генерацию, поскольку ВСУ выбили все обеспечивающие коммуникации, подстанции, высоковольтные линии.

ЗАЭС работает на тепло, которое будет поставляться городу Энергодару. Балицкий уточнил, что все системы подготовлены к отопительному сезону, в Запорожской области достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить нужды населения, поэтому нет необходимости запускать полную нагрузку.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что ВСУ продолжают атаковать Энергодар беспилотниками. По его словам, целью атак, в первую очередь, являются многоквартирные жилые дома.

До этого в МИД РФ заявили, что Украина не соблюдает принципы МАГАТЭ об обеспечении ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, в частности, рекомендации по ЗАЭС, которую обстреливают военные.

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Балицкий рассказал о подготовке к зимнему сезону в Запорожской области

Балицкий сообщил, что все системы подготовлены к отопительному сезону, в Запорожской области достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить нужды населения, поэтому нет необходимости запускать полную нагрузку атомную электростанция. ЗАЭС работает на тепло, которое будет поставляться городу Энергодару.

Что касается подготовки к осенне-зимнему периоду, то работы проводятся штатно, структурно, все подразделения получили свои команды, финансирование по всем структурам у нас есть

Евгений Балицкийгубернатор Запорожской области

Глава региона отметил, что проблемы с отоплением возникли в городе Пологи, находящемся вблизи линии соприкосновения. Была повреждена газовая ветка, проходившая через Орехов. В настоящее время власти обеспечивают город электричеством и устраняют неполадки.

Кроме того, все нуждающиеся в Запорожской области обеспечены бесплатным углем, добавил губернатор. Ввезены уже 22 тысячи тонн топлива, и 35 остаются в запасе, поскольку подготовка велась заранее.

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