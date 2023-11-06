Стало известно об остановке контрнаступления ВСУ на запорожском направлении

Балицкий заявил об остановке контрнаступления ВСУ на запорожском направлении

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью остановлено на этом направлении. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Балицкий заявил об остановке контрнаступления ВСУ на запорожском направлении и подчеркнул, что украинские военные «выдохлись». По его словам, у Киева осталась только агония. Балицкий добавил, что ВСУ атакуют малыми силами, поскольку роты являются некомплектными.

«Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе — практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись», — подчеркнул он.

Глава региона добавил, что планы ВСУ пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились. Сейчас ВСУ атакуют без использования бронетехники.

Ранее британская газета The Times написала, что главком ВСУ Валерий Залужный и украинский президент Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. По словам авторов статьи, главком ВСУ считает, что оно практически подошло к концу, с чем не готов согласиться глава Украины.