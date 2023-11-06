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05:29, 6 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно об остановке контрнаступления ВСУ на запорожском направлении

Балицкий заявил об остановке контрнаступления ВСУ на запорожском направлении
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью остановлено на этом направлении. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Балицкий заявил об остановке контрнаступления ВСУ на запорожском направлении и подчеркнул, что украинские военные «выдохлись». По его словам, у Киева осталась только агония. Балицкий добавил, что ВСУ атакуют малыми силами, поскольку роты являются некомплектными.

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«Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе — практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись», — подчеркнул он.

Глава региона добавил, что планы ВСУ пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились. Сейчас ВСУ атакуют без использования бронетехники.

Ранее британская газета The Times написала, что главком ВСУ Валерий Залужный и украинский президент Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. По словам авторов статьи, главком ВСУ считает, что оно практически подошло к концу, с чем не готов согласиться глава Украины.

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