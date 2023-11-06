Балицкий оценил перспективы освобождения города Запорожье в ближайшее время

Балицкий выразил надежду на освобождение города Запорожье в ближайшее время

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду, что уже в ближайшее время Вооруженные силы (ВС) России освободят Запорожье. Об этом пишет РИА Новости.

Это благотворно отразится на экономике региона, оценил политик перспективы. Он напомнил, что здесь производилось большое количество черной металлургии, развивалось машиностроение. «Пока нет города Запорожье у нас, а мы надеемся, что в ближайшее время все-таки наши ВС предоставят нам такую большую радость — освобождение нашей столицы», — выразил он надежду.

Балицкий добавил, что сейчас единственная отрасль в регионе, которую не удается развивать — это машиностроение. В регионе работают над запуском заводов предприятий Azmol, «Бердянские жатки», «Гидроагрегат».

Ранее в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, произошел взрыв. Была объявлена воздушная тревога.