Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:31, 6 ноября 2023Бывший СССР

Балицкий оценил перспективы освобождения города Запорожье в ближайшее время

Балицкий выразил надежду на освобождение города Запорожье в ближайшее время
СюжетВзрывы в Запорожье:
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду, что уже в ближайшее время Вооруженные силы (ВС) России освободят Запорожье. Об этом пишет РИА Новости.

Это благотворно отразится на экономике региона, оценил политик перспективы. Он напомнил, что здесь производилось большое количество черной металлургии, развивалось машиностроение. «Пока нет города Запорожье у нас, а мы надеемся, что в ближайшее время все-таки наши ВС предоставят нам такую большую радость — освобождение нашей столицы», — выразил он надежду.

Балицкий добавил, что сейчас единственная отрасль в регионе, которую не удается развивать — это машиностроение. В регионе работают над запуском заводов предприятий Azmol, «Бердянские жатки», «Гидроагрегат».

Ранее в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, произошел взрыв. Была объявлена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Агония украинского режима». Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено

      В Одессе сняли кадры падения ракеты ВСУ перед машиной из-за неудачной работы ПВО

      Дипломат призвал создать альтернативу зерновой сделке

      На Украине рассказали о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе

      Медведева назвала причину популярности российских фигуристок в Азии

      Офис Зеленского прокомментировал сообщения об оружии с Украины в секторе Газа

      В Одессе ночью произошли еще четыре взрыва

      Стало известно о строительстве железной дороги между Ростовом и Крымом

      Раскрыты подробности отношений знаменитого архитектора с советской властью

      Балицкий оценил перспективы освобождения города Запорожье в ближайшее время

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости