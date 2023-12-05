Представитель Трофима опровергла сообщения о попадании певца в ДТП

Директор Трофима Андрон опровергла сообщения о попадании певца в ДТП

Российский певец Сергей Трофимов (Трофим) не попадал в ДТП, сообщила директор артиста Анна Андрон. Представитель опровергла сообщения СМИ в беседе с «Лентой.ру».

«Сергей Трофимов находится на гастролях, он не попал в ДТП, за рулем был его водитель, он попал в ДТП», — прокомментировала Андрон.

Ранее о том, что певец попал в ДТП в Москве, писал Telegram-канал «112». По данным канала, авария произошла на 1-й Ватутинской улице. Авто артиста «Генезис» столкнулось с «Фольксвагеном».

3 декабря в аварию попал рэпер Баста (Василий Вакуленко). ДТП произошло сразу после концерта исполнителя в Санкт-Петербурге, на выезде с «Газпром-Арены». Предварительно, рэпер сидел на заднем сиденье Maybach в момент аварии.