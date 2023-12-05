Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:00, 5 декабря 2023Культура

Представитель Трофима опровергла сообщения о попадании певца в ДТП

Директор Трофима Андрон опровергла сообщения о попадании певца в ДТП
СюжетДТП в Москве:

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Российский певец Сергей Трофимов (Трофим) не попадал в ДТП, сообщила директор артиста Анна Андрон. Представитель опровергла сообщения СМИ в беседе с «Лентой.ру».

«Сергей Трофимов находится на гастролях, он не попал в ДТП, за рулем был его водитель, он попал в ДТП», — прокомментировала Андрон.

Ранее о том, что певец попал в ДТП в Москве, писал Telegram-канал «112». По данным канала, авария произошла на 1-й Ватутинской улице. Авто артиста «Генезис» столкнулось с «Фольксвагеном».

3 декабря в аварию попал рэпер Баста (Василий Вакуленко). ДТП произошло сразу после концерта исполнителя в Санкт-Петербурге, на выезде с «Газпром-Арены». Предварительно, рэпер сидел на заднем сиденье Maybach в момент аварии.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      «К сожалению, он прав» В Германии признали успех Путина и усиление позиций России в ходе СВО

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      Крупнейший клад славянских монет XI века обнаружили в Германии

      В Верховной Раде спрогнозировали переход США к кредитным отношениям с Киевом

      Приготовившийся к аварийной посадке самолет Ан-12 благополучно приземлился

      В СПЧ предложили создать центры для детей мигрантов в мегаполисах

      В России нарастят выпуск бронежилетов для СВО

      В Киеве узнали о желании США замять тему со вступлением Украины в НАТО

      Расправившихся с подростком в Иркутске россиян отправили в СИЗО

      В Петербурге массовую драку с участием рабочих в спецовках сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости