Участница популярного шоу о выживании рассказала о воровстве еды

Певица Седокова заявила, что воровала еду на проекте «Последний герой»

Известная российская певица Анна Седокова, принявшая участие в популярном реалити-шоу о выживании «Последний герой» на канале ТВ-3, рассказала о воровстве еды на проекте. Подробности она раскрыла в интервью для канала RU.TV, запись которого доступна на YouTube.

Певица призналась, что за время проекта научилась воровать еду у съемочной группы, так как ей и другим участникам было нечего есть. «Они (члены съемочной группы — прим. «Ленты.ру») не доедали, выкидывали там какой-то рис или еще что-то», — рассказала Седокова.

Участница «Последнего героя» заявила, что забирала остатки еды, когда сотрудники куда-то отлучались. По ее словам, свою добычу она проносила в штанах. «У меня племя, мне его нужно прокармливать», — заключила певица.

Ранее ведущая реалити Ксения Бородина заверила, что в «Последнем герое» все происходит по-настоящему. По ее словам, ни у кого из участников не было особых условий: все участники жили во время съемок без душа, туалета и доступной еды.