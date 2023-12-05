Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:04, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Участница популярного шоу о выживании рассказала о воровстве еды

Певица Седокова заявила, что воровала еду на проекте «Последний герой»

Кадр: RU.TV / YouTube

Известная российская певица Анна Седокова, принявшая участие в популярном реалити-шоу о выживании «Последний герой» на канале ТВ-3, рассказала о воровстве еды на проекте. Подробности она раскрыла в интервью для канала RU.TV, запись которого доступна на YouTube.

Певица призналась, что за время проекта научилась воровать еду у съемочной группы, так как ей и другим участникам было нечего есть. «Они (члены съемочной группы — прим. «Ленты.ру») не доедали, выкидывали там какой-то рис или еще что-то», — рассказала Седокова.

Участница «Последнего героя» заявила, что забирала остатки еды, когда сотрудники куда-то отлучались. По ее словам, свою добычу она проносила в штанах. «У меня племя, мне его нужно прокармливать», — заключила певица.

Ранее ведущая реалити Ксения Бородина заверила, что в «Последнем герое» все происходит по-настоящему. По ее словам, ни у кого из участников не было особых условий: все участники жили во время съемок без душа, туалета и доступной еды.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине случайно раскрыли партнера по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан

      Раскрыт способ увеличить экспортные мощности России

      Скандального бизнесмена обманом лишили квартиры в Москве

      Невзорова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      На Украине волонтерам предложили пойти на фронт

      В российском городе провалился асфальт

      Раскрыты подробности GTA VI

      Врач назвал детское шампанское ядом для одной категории россиян

      Сергей Жуков объяснил отказ от новогодних концертов

      Госдума одобрила закон об уничтожении беспилотников частными охранниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости