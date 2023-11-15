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18:02, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

Бородина раскрыла изнанку популярного телешоу

Бородина заявила, что в шоу «Последний герой» все происходит по-настоящему

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ведущая российского реалити-шоу о выживании «Последний герой» на канале ТВ-3 Ксения Бородина заявила, что в передаче все происходит по-настоящему. Изнанку проекта она раскрыла в беседе с изданием «7Дней».

«"Последний герой" популярен еще и потому, что там все по-настоящему — и у звезд, и у обычных людей действительно нет никаких особых условий, они реально борются за выживание в довольно агрессивной среде», — заявила Бородина. По словам ведущей, у участников реалити-шоу нет ни удобного места для сна, ни душа, ни туалета, ни еды.

Она добавила, что тайский остров, на котором проходят съемки проекта, находится далеко от популярных курортов. Ведущая объяснила, что при отсутствии цивилизации вокруг участники проекта могут жить в «условиях настоящей робинзонады».

Ранее Бородина заявила, что сама не приняла бы участие в «Последнем герое». По ее словам, его участники «реально выживают».

О том, что Бородина стала ведущей «Последнего героя», стало известно в октябре. До нее шоу вела актриса Яна Троянова.

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      Мария Большакова
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