Бородина описала популярное экстремальное шоу словами «здесь реально выживают»

Ведущая популярного экстремального шоу «Последний герой» на канале ТВ-3 Ксения Бородина раскрыла закулисье проекта. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она описала проект словами «здесь реально выживают».

Бородина ответила отрицательно на вопрос подписчика о том, смогла бы она сама принять участие в «Последнем герое». «Тут никого не кормят за кадром, они не спят в кроватях, тут реально выживают», — объяснила телеведущая. Она также добавила, что этим проект не похож на другие реалити-шоу.

Ранее Бородина высказалась о своей предшественнице на посту ведущей программы, актрисе Яне Трояновой. Телеведущая заявила, что актриса сделала свой выбор, уехав из России.

О том, что Бородина заняла должность ведущей «Последнего героя», стало известно 12 октября. Также сообщалось, что съемки проекта проходят в Таиланде.