На 78-м году жизни умер актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Кустов

На 78-м году жизни умер советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов. Об этом написал Первый украинский театр детей и юношества на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кустов сыграл роль мушкетера Монтарана в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера» 1978 года.

Артист родился в 1946 году в украинском Гадяче, окончил Киевский государственный театральный институт.

Летом в возрасте 82 лет умер российский актер и режиссер Алексей Кузнецов. Об этом сообщили в Театре имени Вахтангова. Актер запомнился ролью герцога Бэкингема в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера».

Ранее французский актер театра и кино Робер Ирш скончался в Париже. Артист сыграл в фильме «Три мушкетера» 1959 года.