В Армении отказались вводить наказание за признание Карабаха азербайджанским

Власти Армении отклонили закон о наказании за признание Карабаха азербайджанским

Парламент Армении отклонил внесение законопроекта о наказании за признание Карабаха азербайджанским. Об этом сообщает ТАСС.

Национальное собрание Армении не включило в повестку заседания законопроект об уголовной ответственности за признание Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Инициатива была отклонена голосами правящей фракции «Гражданский договор».

«Фракция "Гражданский договор" своим голосованием отвергла инициированный 58 тысячами гражданами Армении проект, еще раз подтвердив свою нелегитимность», — заявил автор законопроекта, член оппозиционной фракции «Альянс Армения» Арцвик Минасян.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Днем позже власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) капитулировали перед Азербайджаном, который решил провести в регионе военную операцию.

28 сентября глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.