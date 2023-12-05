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12:25, 5 декабря 2023Бывший СССР

В Армении отказались вводить наказание за признание Карабаха азербайджанским

Власти Армении отклонили закон о наказании за признание Карабаха азербайджанским

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Парламент Армении отклонил внесение законопроекта о наказании за признание Карабаха азербайджанским. Об этом сообщает ТАСС.

Национальное собрание Армении не включило в повестку заседания законопроект об уголовной ответственности за признание Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Инициатива была отклонена голосами правящей фракции «Гражданский договор».

«Фракция "Гражданский договор" своим голосованием отвергла инициированный 58 тысячами гражданами Армении проект, еще раз подтвердив свою нелегитимность», — заявил автор законопроекта, член оппозиционной фракции «Альянс Армения» Арцвик Минасян.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Днем позже власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) капитулировали перед Азербайджаном, который решил провести в регионе военную операцию.

28 сентября глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

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      Юрий Леонов
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