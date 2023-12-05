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02:41, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

В Германии признали правоту Путина

Spiegel: Путин был прав, заявляя, что Россия стала сильнее после начала СВО
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Владимир Путин был прав, заявив, что Россия стала сильнее после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, признала обозреватель немецкого журнала Spiegel Энн Дорит Бой.

«Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав», — пишет журналистка из Германии.

По словам Дорит Бой, российский лидер еще в прошлом году утверждал, что военная операция идет по плану, однако многие считали эти слова «пропагандой». Однако сейчас приходится признать, что дела у России идут хорошо, украинцы опасаются начала российского наступления, а Путин доволен результатами, проявляя уверенность в себе.

Автор с сожалением признала, что вопреки ожиданиям западных стран экономика России «не рухнула» под влиянием санкций и даже стремится к росту, безработица находится на низком уровне, а строительная отрасль ставит рекорды. Она добавила, что россияне не желают сдаваться, а Путин доволен тем, что Россия вернула себе «суверенитет глобальной державы».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неэффективности западных санкций против России. По его мнению, Запад продолжит поиск различных вариантов оказания давления на РФ, поэтому Москве стоит сохранять максимальную собранность.

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      Марина Совина
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