Еврокомиссия одобрила запрет на продажу российских алмазов

ЕК одобрила инициативу о запрете реализации российских алмазов в страны ЕС

Еврокомиссия одобрила инициативу о запрете реализации российских алмазов в странах Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает французский телеканал France 24 со ссылкой на Agence France Press (AFP).

Санкции затронут алмазы, добываемые в России, поставляемые из нее или перевозимые транзитом. Кроме того, их планируют распространить на отечественные алмазы, которые проходят обработку в других странах, а также на украшения с бриллиантами.

Брюссель собирается вводить ограничения поэтапно: алмазы, поставляемые из РФ, хотят запретить уже с нового года, а камни, обработанные в третьих странах, — с 1 сентября следующего года. При этом начать отслеживать обработанные алмазы и ограничивать их поставки в Еврокомиссии (ЕК) намереваются уже в марте.

Вскоре соответствующий проект постановления могут направить на согласование всем странам — участницам ЕС, уточняет издание.

Ранее стало известно, что ЕК собирается включить ограничения в отношении российских алмазов в 12-й пакет санкций против России. Целью таких мер было названо урезание доходов страны от поставок камней в Европу и партнерские страны. При этом, по словам источника одной из стран — участниц Совета ЕС, на согласование новых санкций уйдет много времени.