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08:06, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

В Германии заявили о превосходстве России над Украиной

Bild: Россия многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи Запада

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия полностью перевела промышленность на военные рельсы и в этом отношении многократно превосходит Украину, которая обречена без помощи западных стран. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

По словам автора статьи, с украинского фронта вновь поступают «плохие новости», а Москва не прекращает давление на Киев. Отмечается, что, по словам украинского солдата, Россия имеет вчетверо больше дронов-камикадзе. По данным издания, что российские компании отправляют армии до пяти тысяч беспилотников ежемесячно.

Промышленность России превосходит украинскую в разы, в связи с чем армии остается только надеется на «пожертвования» стран Запада. По словам автора материала, без поставок западного оружия Вооруженные силы Украины будут отставать от армии России все больше и больше.

Ранее в декабре военный обозреватель Майя Карлин предположила, что ВКС России применят истребители пятого поколения Су-57 против американских F-16 на Украине.

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      Марина Совина
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