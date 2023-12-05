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18:37, 5 декабря 2023Мир

В Израиле обвинили ХАМАС в накачивании заложников транквилизаторами

Минздрав Израиля: ХАМАС накачало заложников транквилизаторами
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Заложникам, которых ХАМАС освободило из сектора Газа, перед отправкой в ​​Израиль дали таблетки транквилизатора. Об этом в своем докладе заявила доктор Хагар Мизрахи, возглавляющая медицинский отдел в Министерстве здравоохранения Израиля, передает Fox News.

По ее словам, заложников накачали транквилизаторами, чтобы они выглядели «счастливее после обращения с ними в плену». Мизрахи назвала препарат клоназепам. Fox News со ссылкой на Национальный институт здравоохранения отмечает, что клоназепам используют «для облегчения приступов паники» и других целей.

Председатель комитета по здравоохранению депутат Йонатан Машрики призвал Минздрав Израиля разослать организациям здравоохранения по всему миру официальный отчет с подробным описанием медицинских заключений, сделанных после освобождения части заложников.

По данным израильского правительства, в плену у ХАМАС было более 240 человек — израильтян и иностранных граждан. Они провели в нем 50 дней.

Ранее две гражданки России и Израиля Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, освобожденные из плена ХАМАС, выступили на многотысячном митинге в Тель-Авиве. Они решили поддержать семьи заложников и призвали к освобождению всех, кто еще удерживается в анклаве.

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      Анастасия Яланская
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