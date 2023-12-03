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06:22, 3 декабря 2023Мир

Освобожденные из плена ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

Освобожденные из сектора Газа россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ashley Chan / Global Look Press

Две гражданки России и Израиля Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, освобожденные из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, в субботу, 2 декабря, выступили на многотысячном митинге в Тель-Авиве. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили журналисты, они решили поддержать семей заложников и призвали к освобождению всех, кто еще удерживается в анклаве. «Сейчас необходимо продолжить освобождать Сашу и всех заложников. Немедленно!» — указала на остающегося в заложниках сына Труфанова.

ХАМАС захватили Елену Труфанову, ее мать Ирину Татти, сына Александра и его невесту Сафир Коэн 7 октября. Во время атаки движения глава семьи Труфановых был сильно ранен. На текущей неделе благодаря усилиям российской стороны Елена, Ирина и Сафир были освобождены .

Ранее стало известно, что двух россиянок, отпущенных ХАМАС, доставили на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта (КПП) Рафах.

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      Марина Совина
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