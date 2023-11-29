Двух освобожденных ХАМАС россиянок доставили на египетскую сторону КПП Рафах

Две россиянки, освобожденные ХАМАС, доставлены на египетскую сторону контрольно-пропускного пункта (КПП) Рафах. Информацию об этом передает египетский телеканал Al Qahera News.

По данным издания, женщины, обладающие российским и израильским гражданствами, уже прибыли на египетскую сторону КПП. Еще десять израильских пленных из сектора Газа, которых намерены освободить в среду, пока не передали египетской стороне.

Израильские СМИ сообщают, что одну из освобожденных зовут Елена Труфанова. Предполагается, что ее сын Александр и его девушка остаются в заложниках в Газе.

Ранее МИД России назвал число вывезенных из Газы россиян. Спецрейсами МЧС из Каира в Москву удалось доставить 762 из примерно 950 обратившихся за помощью граждан и членов их семей.