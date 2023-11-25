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21:22, 25 ноября 2023Мир

МИД России назвал число вывезенных из Газы россиян

МИД России: в Москву из сектора Газа уже вывезли 762 из 950 обратившихся россиян

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Москву из сектора Газа спецрейсами МЧС из Каира удалось вывезти 762 из примерно 950 обратившихся за помощью россиян и членов их семей. Об этом сообщил МИД России, данные опубликованы на сайте ведомства.

В частности, 25 ноября в российскую столицу прибыла очередная группа эвакуированных россиян и палестинцев — 105 человек. В аэропорту Домодедово им было оказано необходимое содействие в прохождении пограничного, миграционного и паспортного контроля.

В МИД России подчеркнули, что эвакуационные мероприятия продолжаются. «Дипмиссии России в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств предпринимают усилия с целью скорейшего безопасного вывода россиян и членов их семей из зоны конфликта», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что проход через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах на границе с Египтом временно закрыт из-за гуманитарной паузы.

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      Марина Совина
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