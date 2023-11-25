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15:15, 25 ноября 2023Мир

Захарова заявила о закрытии КПП Рафах

Захарова: в связи с гуманитарной паузой проход через КПП Рафах закрыт

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Проход через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах на границе с Египтом временно закрыт из-за гуманитарной паузы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП Рафах временно закрыт для граждан всех стран. После окончания гумпаузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен», — пояснила она.

Дипломат добавила, что большинство желающих эвакуироваться из сектора Газа в Россию уже покинули эту территорию. При этом, продолжила она, был установлен контакт еще с несколькими десятками граждан, которые ранее не могли заявить о себе из-за отключения электричества и блокировки связи.

Захарова также отметила, что все получают необходимую поддержку, никого без помощи не оставят. На данный момент эвакуация не завершена, работа в данной сфере продолжается, заключила официальный представитель МИД.

Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прилетела в страну 12 ноября. По данным на 25 ноября, всего с начала эвакуации из Газы в Россию доставлено 760 человек, в том числе 360 детей.

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      Никита Абрамов
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