В Россию вернулось еще 105 эвакуированных из сектора Газа

В Россию вернулось еще 105 эвакуированных из сектора Газа

В Россию вернулось еще 105 эвакуированных из сектора Газа, их доставил спецборт МЧС в столичный аэропорт Домодедово. Об этом сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

Это уже восьмой по счету самолет, вывезший россиян из Газы.

Всего с начала эвакуации из Газы в Россию доставлено 760 человек, в том числе 360 детей.

Первая группа эвакуированных прилетела в Россию 12 ноября.

По данным МЧС, за помощью в эвакуации из сектора Газа обратились в совокупности более 900 человек, уточняет ТАСС.