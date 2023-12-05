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13:13, 5 декабря 2023Россия

В Петербурге массовую драку с участием рабочих в спецовках сняли на видео

В Петербурге рабочие стали участниками массовой драки и попали на видео

Массовая драка с участием рабочих в Приморском районе Санкт-Петербурга попала на видео. Ролик опубликовало издание «Фонтанка».

На кадрах группа мужчин в спецовках со светоотражающими вставками дерутся с людьми в одежде без каких-либо опознавательных знаков.

Один из дерущихся после полученного удара падает без сознания на асфальт. После этого к нему подходит еще один мужчина и наносит ему несколько ударов в лицо. В это время на заднем плане продолжается драка.

Telegram-канал Baza сообщает, что одному человеку потребовалась помощь медиков, и указывает, что им был потерявший сознание мужчина.

По факту происшествия начата проверка.

Ранее в Москве произошла массовая драка строителей под крики «Аллаху Акбар!». В стычке участвовали не менее 20 человек, которые вооружились палками и арматурой. Восстановить порядок удалось только прибывшим на место полицейским.

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      Алан Босиков
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