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11:11, 5 декабря 2023Экономика

В России придумали средство для борьбы с натиском мошенников

Сенатор Башкин предложил давать россиянам «время тишины» до получения кредита

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Законодательно установленные паузы перед выдачей россиянам потребкредитов помогут не попасть им в руки мошенников, считает сенатор Александр Башкин. Его мнение приводит РИА Новости.

Автор идеи полагает, что такое изменение правил поможет прийти в себя потенциальным жертвам мошенников. «Нужно дать какое-то время, чтобы люди одумались, очнулись. Натиск мошенников иногда действительно дезориентирует, особенно людей неподготовленных», — объяснил парламентарий.

О создании соответствующего механизма он предложил подумать экспертам и законодателям. При этом, по словам Башкина, банкам также следует заботиться «о безопасности и благополучии» клиентов.

Отметим, что наиболее распространенным видом мошенничества в области кредитования в России, по данным экспертов, является оформление кредита без ведома заемщика, ради чего злоумышленники перехватывают доступ к личному кабинету россиянина на сайте госуслуг. При этом, согласно решению Верховного суда страны, договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным. Такое решение инстанция озвучила в сентябре 2023 года, рассмотрев дело жительницы Самарской области, выплачивающей кредит из-за мошенников.

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      Дмитрий Воронин
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