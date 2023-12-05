В России школьница пошла за покупками и попала в реанимацию со спицами в груди

В Петербурге третьеклассница упала на спицы и оказалась в реанимации

В Петербурге третьеклассница попала в реанимацию после совместного с матерью похода за покупками. Подробности истории приводит Telegram-канал «Mash на Мойке».

Девочка поскользнулась на входе в торговый центр. Она упала на пакет с только что купленными спицами для вязания.

Ребенка немедленно госпитализировали с проникающим ранением груди. За жизнь девочки борются медики.

Ранее в одном из томских торговых центров подросток упал с высоты второго этажа после неудачной попытки прокатиться на поручне эскалатора. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что мальчик сел спиной относительно хода движения эскалатора. Он упал головой вниз на торговые ряды и был госпитализирован.