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09:22, 5 декабря 2023Россия

В России школьница пошла за покупками и попала в реанимацию со спицами в груди

В Петербурге третьеклассница упала на спицы и оказалась в реанимации

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Петербурге третьеклассница попала в реанимацию после совместного с матерью похода за покупками. Подробности истории приводит Telegram-канал «Mash на Мойке».

Девочка поскользнулась на входе в торговый центр. Она упала на пакет с только что купленными спицами для вязания.

Ребенка немедленно госпитализировали с проникающим ранением груди. За жизнь девочки борются медики.

Ранее в одном из томских торговых центров подросток упал с высоты второго этажа после неудачной попытки прокатиться на поручне эскалатора. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что мальчик сел спиной относительно хода движения эскалатора. Он упал головой вниз на торговые ряды и был госпитализирован.

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      Алан Босиков
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