В России подросток упал со второго этажа, приземлился на голову и попал на видео

В Томске катавшийся на эскалаторе подросток сорвался вниз и попал на видео

В Томске катавшийся на поручне эскалатора подросток сорвался вниз и попал на видео. Кадры, снятые в одном из городских торговых центров, опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах мальчик, стоя перед группой детей, садится на поручень и начинает спускаться, повернувшись спиной относительно движения эскалатора. Затем он падает. Другая камера сняла момент приземления подростка, который падает на торговые ряды головой вниз и остается лежать неподвижно.

После случившегося ребенка госпитализировали. По данным канала, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Подмосковье четырехлетней девочке оторвало пальцы в местном торговом центре, куда она пришла вместе с родителями за игрушками. Во время подъема на эскалаторе девочка оступилась, в результате чего ее рука оказалась зажата между ступенями.