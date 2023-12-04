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12:58, 4 декабря 2023Россия

В России подросток упал со второго этажа, приземлился на голову и попал на видео

В Томске катавшийся на эскалаторе подросток сорвался вниз и попал на видео

В Томске катавшийся на поручне эскалатора подросток сорвался вниз и попал на видео. Кадры, снятые в одном из городских торговых центров, опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах мальчик, стоя перед группой детей, садится на поручень и начинает спускаться, повернувшись спиной относительно движения эскалатора. Затем он падает. Другая камера сняла момент приземления подростка, который падает на торговые ряды головой вниз и остается лежать неподвижно.

После случившегося ребенка госпитализировали. По данным канала, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Подмосковье четырехлетней девочке оторвало пальцы в местном торговом центре, куда она пришла вместе с родителями за игрушками. Во время подъема на эскалаторе девочка оступилась, в результате чего ее рука оказалась зажата между ступенями.

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      Алан Босиков
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