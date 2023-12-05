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09:03, 5 декабря 2023Россия

В России захотели запретить педофилам посещать школы и детсады

«Ведомости»: кабмин одобрил запрет педофилам приближаться к скоплениям детей

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Правительственная комиссия одобрила законопроект о запрете педофилам приближаться к местам скопления детей. Запрет может быть законодательно закреплен в качестве одной из мер административного надзора, пишут «Ведомости».

Автором инициативы стало МВД России. К запрещенным для педофилов местам были отнесены школы, детские лагеря, а также игровые и спортивные площадки.

В случае принятия закона предлагаемая мера будет распространяться на лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Законопроект предполагает внесение изменений в статью 4 закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Ранее в Госдуме предложили кастрировать педофилов. Авторы инициативы указали, что подобная практика уже существует в некоторых странах.

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      Алан Босиков
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