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14:38, 5 декабря 2023Силовые структуры

В российском городе неизвестные обстреляли машину и автобус

В Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль Nissan и автобус

Фото: Владимир Баранов / ТАСС

В Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль Nissan и автобус. Об этом сообщает НГС.

По данным издания, это случилось 4 декабря в районе перекрестка улиц Широкой и Новосибирской. Владелец иномарки заявил, что почувствовал два выстрела по автомобилю. По его словам, они разбили стекло в водительской двери, а также попали в автобус.

В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области рассказали изданию, что получили заявление от водителей автомобиля и автобуса и начали проверку.

Ранее в Ингушетии неизвестный обстрелял машину полицейского.

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