Силовые структуры
В российском городе неизвестные обстреляли машину и автобус
В Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль Nissan и автобус
В Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль Nissan и автобус. Об этом сообщает НГС.
По данным издания, это случилось 4 декабря в районе перекрестка улиц Широкой и Новосибирской. Владелец иномарки заявил, что почувствовал два выстрела по автомобилю. По его словам, они разбили стекло в водительской двери, а также попали в автобус.
В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области рассказали изданию, что получили заявление от водителей автомобиля и автобуса и начали проверку.
Ранее в Ингушетии неизвестный обстрелял машину полицейского.