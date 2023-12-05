В российском городе неизвестные обстреляли машину и автобус

В Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль Nissan и автобус

В Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль Nissan и автобус. Об этом сообщает НГС.

По данным издания, это случилось 4 декабря в районе перекрестка улиц Широкой и Новосибирской. Владелец иномарки заявил, что почувствовал два выстрела по автомобилю. По его словам, они разбили стекло в водительской двери, а также попали в автобус.

В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области рассказали изданию, что получили заявление от водителей автомобиля и автобуса и начали проверку.

Ранее в Ингушетии неизвестный обстрелял машину полицейского.