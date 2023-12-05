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10:51, 5 декабря 2023Силовые структуры

В российском регионе мигрант изнасиловал 14-летнюю школьницу

В Нижегородской области мигрант изнасиловал 14-летнюю школьницу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Нижегородской области мигрант изнасиловал 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает MK.RU.

Уроженец Узбекистана приехал в город Сергач, чтобы заработать деньги. Он стоял на балконе и заметил девочку. Мужчина уговорил ее подняться в квартиру. Потерпевшая рассказала, что фигурант предложил ей лечь на кровать и раздеться. Затем он надругался над ней.

Школьница рассказала о произошедшем матери, а та обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что личность насильника уже удалось установить.

Ранее стало известно, что в Якутии уголовник получил 16 лет за изнасилование девушки-инвалида.

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      Екатерина Кашурникова
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