В российском регионе мигрант изнасиловал 14-летнюю школьницу

В Нижегородской области мигрант изнасиловал 14-летнюю школьницу

В Нижегородской области мигрант изнасиловал 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает MK.RU.

Уроженец Узбекистана приехал в город Сергач, чтобы заработать деньги. Он стоял на балконе и заметил девочку. Мужчина уговорил ее подняться в квартиру. Потерпевшая рассказала, что фигурант предложил ей лечь на кровать и раздеться. Затем он надругался над ней.

Школьница рассказала о произошедшем матери, а та обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что личность насильника уже удалось установить.

Ранее стало известно, что в Якутии уголовник получил 16 лет за изнасилование девушки-инвалида.