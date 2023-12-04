Российский уголовник надругался над девушкой-инвалидом и получил срок

В Якутии уголовник получил 16 лет за изнасилование девушки-инвалида

В Республике Саха (Якутия) к 16 годам колонии строгого режима приговорили 38-летнего ранее судимого российского уголовника. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 23 марта находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник надругался над девушкой-инвалидом, которая в силу ограниченных возможностей здоровья находилась в беспомощном состоянии. Уголовник изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера в отношении россиянки. В ходе следствия выяснилось, что в тот же день злоумышленник напал на другую девушку и отобрал у нее мобильный телефон.

Уголовник был задержан по горячим следами и на время расследования помещен в СИЗО.