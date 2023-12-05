В российской школе произошел взрыв

В котельной школы в Башкирии произошел взрыв, одного человека не спасли

В Башкирии в котельной школы, которая находится в деревне Султанбеково, произошел взрыв. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

По его данным, в котельной школы произошел взрыв паровоздушной смеси — это произошло около восьми утра. Оператор котельной получил несовместимые с жизнью травмы.

Никто из школьников не пострадал. В образовательном учреждении, где произошел взрыв, учатся около 40 детей. Они продолжили ходить на занятия по расписанию.

Ранее портативное зарядное устройство взорвалось в рюкзаке восьмиклассницы в московской школе №1570. Врыв произошел во время урока. Школьница успела достать из рюкзака телефон, однако учебники и тетради сгорели. Никто не пострадал.