В Москве в рюкзаке школьницы взорвалось зарядное устройство

В Москве в рюкзаке школьницы взорвалось портативное зарядное устройство

Портативное зарядное устройство взорвалось в рюкзаке восьмиклассницы в московской школе №1570. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По их информации, взрыв произошел во время урока. Школьница успела достать из рюкзака телефон, однако учебники и тетради сгорели. Пострадавших в результате инцидента нет.

Директор школы Екатерина Орехова подтвердила в разговоре с «Лентой.ру» информацию об инциденте.

«28 апреля во время урока математики в рюкзаке у одной из учениц раздался хлопок и произошло возгорание аккумулятора для мобильных устройств. Педагог незамедлительно взяла огнетушитель и самостоятельно потушила возгорание», — сказала она.

Орехова добавила, что занятия в учебном учреждении продолжаются в штатном режиме.

Ранее в Дивногорске местная жительница погибла в ванне от удара током. Отмечается, что девушка принимала ванну с мобильным телефоном. Когда аппарат стал разряжаться, она взяла в руки подключенное к сети зарядное устройство.