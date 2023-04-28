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13:59, 28 апреля 2023Россия

В Москве в рюкзаке школьницы взорвалось зарядное устройство

В Москве в рюкзаке школьницы взорвалось портативное зарядное устройство

Фото: Telegram-канал Mash

Портативное зарядное устройство взорвалось в рюкзаке восьмиклассницы в московской школе №1570. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По их информации, взрыв произошел во время урока. Школьница успела достать из рюкзака телефон, однако учебники и тетради сгорели. Пострадавших в результате инцидента нет.

Директор школы Екатерина Орехова подтвердила в разговоре с «Лентой.ру» информацию об инциденте.

«28 апреля во время урока математики в рюкзаке у одной из учениц раздался хлопок и произошло возгорание аккумулятора для мобильных устройств. Педагог незамедлительно взяла огнетушитель и самостоятельно потушила возгорание», — сказала она.

Орехова добавила, что занятия в учебном учреждении продолжаются в штатном режиме.

Ранее в Дивногорске местная жительница погибла в ванне от удара током. Отмечается, что девушка принимала ванну с мобильным телефоном. Когда аппарат стал разряжаться, она взяла в руки подключенное к сети зарядное устройство.

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Никита Абрамов
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