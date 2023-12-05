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11:52, 5 декабря 2023Мир

В Румынии заявили о возможности сыграть ключевую роль в восстановлении Украины

Премьер Чолаку: Румыния может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Румыния может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после завершения конфликта, поскольку обладает такими преимуществами, как безопасность, географическая близость и транспортное сообщение. Об этом на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку, сообщает ТАСС.

По словам премьера, Румыния располагает возможностями, которые могут представлять интерес для американских компаний, желающих участвовать в реконструкции Украины. «Мы хотим выявить наилучшие пути для углубления и развития двусторонних отношений [с США] и запуска новых проектов с тем, чтобы наше стратегическое партнерство было укреплено углубленным экономическим партнерством», — констатировал Чолаку.

Блинкен, в свою очередь, выразил признательность Бухаресту за помощь, оказанную Украине и сотрудничество на Черном море.

Ранее беспилотник НАТО засекли в нейтральном воздушном пространстве Черного моря. Сообщается, что сейчас разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk (FORTE11) описывает круги над территорией Румынии.

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      Дарья Балацкая
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