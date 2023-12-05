Беспилотник НАТО засекли над Черным морем

Дрон-разведчик НАТО описывает круги над территорией Румынии и Черным морем

Разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk (FORTE11, который принадлежит НАТО, прямо сейчас описывает круги над территорией Румынии. До этого его засекли в нейтральном воздушном пространстве Черного моря, об этом сообщил Telegram-канал Shot, показав маршрут беспилотника на интерактивной карте.

«Американская "птичка" стартовала несколько часов назад с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии», — сообщает Telegram-канал. В настоящий момент беспилотный летательный аппарат курсирует между румынскими городами Фетешти и Ботошани.

Ранее сообщалось, что в Севастополе сбили следивший за зерновым терминалом в порту дрон-разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ). Чтобы не допустить атаки дронов-камикадзе на зернохранилище, руководство гавани решило усилить меры безопасности.