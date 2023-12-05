В Верховной Раде спрогнозировали переход США к кредитным отношениям с Киевом

Депутат Рады Гончаренко: США перейдут на кредитное сотрудничество с Украиной

США перестанут предоставлять Украине безвозмездную денежную помощь, считает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По деньгам. Сейчас это будет, вероятно, последний денежный транш помощи Украине. В 2024 году денег нам не дадут», — сообщил он. По мнению депутата, скорее всего, США перейдут на кредитную форму сотрудничества с Киевом. «Кредиты — дадут. Безвозвратную денежную помощь — нет», — уточнил Гончаренко.

Он также отметил, что президент США Джо Байден «не человек решительных действий и мощных шагов». «Его главный лозунг: не навреди. Поэтому никакого прорыва в США по отношению к Украине не будет», — считает парламентарий.

По мнению Гончаренко, целью Белого дома было лишь помочь Киеву устоять. «Далее они переключатся на внутренний трек и будут акцентировать внимание на экономике, здравоохранении и привычных темах для избирателей», — заключил он.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал тяжелым положение Украины с учетом того, что выделенные американской администрации денежные средства на поддержку ВСУ закончатся «очень скоро».

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США следует прекратить оказывать финансовую помощь Украине и сосредоточить все внимание на внутренних проблемах.

