В западных санкциях увидели пользу для России

Аналитик Королев: западные санкции помогли нарастить российский экспорт в Азию

Введение масштабных антироссийских санкций западными странами помогло РФ нарастить объемы экспорта в государства Юго-Восточной Азии. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. Его слова приводит ТАСС.

Как уточнил эксперт, по итогам 2022 года Россия увеличила экспорт удобрений в этот регион на 88 процентов. «Это очень большие показатели», — заявил Королев в ходе выступления на XIV Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

По суммарным объемам ввоза удобрений РФ уступила лишь Канаде и Китаю. Кроме того, России удалось нарастить объемы вывоза минерального топлива в регион. Эти категории стали основными драйверами роста российского экспорта в Юго-Восточную Азию, заключил аналитик.

Ранее издание РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщило о росте товарооборота России со странами Азии. По итогам трех кварталов объемы вывоза российской продукции увеличились на десять процентов и достигли уровня 226,6 миллиарда долларов в денежном выражении. В свою очередь, импорт азиатских товаров за этот период времени вырос в еще большей степени — на 40 процентов, до 139,7 миллиарда. В целом на фоне международных санкций на долю Азии пришлось около 70 процентов от общего товарооборота России.