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10:36, 5 декабря 2023Ценности

Варнава рассказала про уменьшение груди словами «груши шестого размера»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава рассказала про уменьшение груди словами «груши шестого размера». Интервью с ней публикует The Blueprint.

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman отметила, что на момент начала съемок в передаче у нее был объемный бюст, что становилось предметом шуток. Однако звезда пояснила, что никогда не запрещала коллегам высказываться на данную тему. В то же время она решила скорректировать привлекавшую внимание особенность внешности.

«У меня на тот момент были груши шестого размера — натуральные, замечу я. Я сильно похудела, и в какой-то момент сиськи обвисли просто до пупка, клянусь. Я делала несколько операций по уменьшению груди», — заявила знаменитость.

Кроме того, Варнава назвала свой способ борьбы с внутренними комплексами, указав, что никто не может пошутить про нее смешнее, чем она сама. «Это спасение, ты борешься так со своими комплексами, выходишь из зоны комфорта. Я это называю "выходить красавчиком"», — отметила собеседница издания.

В ноябре российская актриса театра и кино Наталья Рудова ответила на слухи о коррекции груди с помощью пластической операции. Знаменитость заявила, что не прибегала к хирургическому вмешательству, назвав причиной своих пышных форм набранный вес.

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      Карина Черных
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