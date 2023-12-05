Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава рассказала про уменьшение груди словами «груши шестого размера». Интервью с ней публикует The Blueprint.

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman отметила, что на момент начала съемок в передаче у нее был объемный бюст, что становилось предметом шуток. Однако звезда пояснила, что никогда не запрещала коллегам высказываться на данную тему. В то же время она решила скорректировать привлекавшую внимание особенность внешности.

«У меня на тот момент были груши шестого размера — натуральные, замечу я. Я сильно похудела, и в какой-то момент сиськи обвисли просто до пупка, клянусь. Я делала несколько операций по уменьшению груди», — заявила знаменитость.

Кроме того, Варнава назвала свой способ борьбы с внутренними комплексами, указав, что никто не может пошутить про нее смешнее, чем она сама. «Это спасение, ты борешься так со своими комплексами, выходишь из зоны комфорта. Я это называю "выходить красавчиком"», — отметила собеседница издания.

В ноябре российская актриса театра и кино Наталья Рудова ответила на слухи о коррекции груди с помощью пластической операции. Знаменитость заявила, что не прибегала к хирургическому вмешательству, назвав причиной своих пышных форм набранный вес.