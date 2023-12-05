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16:24, 5 декабря 2023Забота о себе

Врач назвал детское шампанское ядом для одной категории россиян

Терапевт Кондрахин заявил, что детское шампанское опасно для диабетиков

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Терапевт Андрей Кондрахин предупредил об опасности безалкогольного детского шампанского. В комментарии для издания Life.ru врач назвал этот напиток ядом для одной категории россиян.

Детское шампанское — это сладкий газированный напиток, объяснил терапевт. Он содержит огромное количество калорий, к тому же может стать причиной обострения гастрита и язвы. «Большое количество углеводов также приводит к увеличению кислоты и повышению сахара. Поэтому для больных сахарным диабетом это вообще яд», — заявил Кондрахин.

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Единственное положительное качество детского шампанского, по мнению врача, заключается в том, что его могут употребить на празднике те, кому нужно сесть за руль после употребления напитка.

Напоследок Кондрахин призвал родителей, не давать детям более одного стакана напитка, чтобы не навредить желудочно-кишечному тракту.

Ранее диетолог Алексей Кабанов и эндокринолог Зухра Павлова назвали главную причину эпидемии ожирения. По их мнению, стремительный набор веса провоцируют сладкие газированные напитки.

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      Алиса Дмитриева
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