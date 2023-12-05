Звезда «Игры престолов» вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

Британская актриса Мэйси Уильямс посетила церемонию вручения премий в сфере моды British Fashion Awards в Лондоне в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

26-летняя звезда, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», вышла в свет в пышном белом платье длины макси на тонких бретелях. Одежда была украшена лентами и цветочной вышивкой, а сквозь прозрачную ткань просвечивалась обнаженная грудь знаменитости.

Также артистка надела на голову аксессуар из бусин, примерила черные туфли на массивных платформах и каблуках, взяла с собой черно-белую сумку и накрасила губы темно-вишневой помадой.

В сентябре пользователи сети описали наряд Мэйси Уильямс на открытии Недели моды в Лондоне фразой «продавщица сигарет». Звезда пришла на показ Vogue в черном приталенном мини-платье с поясом и белым воротником. Также она надела шляпу с вуалью, прозрачные перчатки, облегающие шорты из сетки, прикрывающие колени.