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09:36, 6 декабря 2023Россия

36-летний судимый россиянин устроил драку с прохожими возле бара

В Челябинске 36-летний судимый мужчина устроил драку с прохожими возле бара

Кадр: ГУ МФД РФ по Челябинской области

В Челябинске 36-летний ранее судимый мужчина устроил драку с прохожими возле бара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве пояснили, что в ходе конфликта россиянин применил аэрозольный пистолет. По предварительным данным, мужчина что-то не поделил с охранниками заведения.

На разошедшихся по сети кадрах было видно, что задержанный спорил с толпой. Внезапно к нему подкрался мужчина и отобрал у него молоток, который тот держал в руке. Это усугубило конфликт, из-за чего прохожий кулаком ударил судимого.

Последний открыл стрельбу и попал в лицо девушке, которая пыталась всех утихомирить. Как уточнили в МВД, драку остановили прибывшие патрульные, которые и задержали зачинщика. Уже удалось опросить других участников потасовки.

Полиция начала доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что житель Севастополя жестоко избил двоих человек из-за того, что они готовили шашлык под его окнами. Сотрудники правоохранительных органов тогда организовали проверку.

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      Анна Щербакова
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