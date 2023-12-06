45-летняя Любовь Толкалина снялась в трусах и вызвала споры в сети

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась в откровенном образе и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она позирует перед камерой в кроп-топе с серебристыми пайетками и черных трусах с высокой посадкой. При этом визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы назад, разделив их на ровный пробор.

Фото: @tolkalinaliuba

Некоторые подписчики не оценили внешний вид артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Вечно голая!», «Зачем такие фото делают возрастные тети?», «Интересно, что думает зять, когда видит черные трусы тещи?», «Дряблое тело. Зачем показывать?», «А обязательно в трусах про французский язык рассказывать?» — возмущались они.

Однако были и те комментаторы, которые решили защитить своего кумира. «Самая красивая актриса современности», «Прекрасна всегда и везде», «Шикарная фигура», «Такую красоту можно и нужно показывать в любом возрасте», «Было бы у меня такое тело, я бы вообще без одежды ходила», — высказывались пользователи сети.

В ноябре Любовь Толкалина показала внешность без макияжа. Актриса предстала перед камерой в черном худи с капюшоном и коричневой шубе с леопардовым принтом. При этом на размещенном снимке видно, что знаменитость отказалась от косметики, продемонстрировав лицо с мелкими мимическими морщинами.