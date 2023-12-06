Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:06, 6 декабря 2023Ценности

55-летняя звезда «Секретных материалов» пришла на премию в откровенном платье

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Американо-британская актриса театра, кино и телевидения Джиллиан Андерсон пришла на церемонию вручения премий в сфере моды British Fashion Awards в Лондоне в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

55-летняя звезда сериалов «Секретные материалы» и «Половое воспитание» появилась на публике в бордовом платье в пол со шлейфом. Предмет гардероба оформлен глубоким декольте, которое обнажало часть груди знаменитости.

Материалы по теме:
Готы снова в моде. Откуда взялась эта субкультура и почему мир вновь помешался на готах?
Готы снова в моде.Откуда взялась эта субкультура и почему мир вновь помешался на готах?
29 ноября 2023
Каждый год мир с придыханием ждет бала Met Gala. На что идут звезды, чтобы поразить публику: самые эпатажные образы
Каждый год мир с придыханием ждет бала Met Gala.На что идут звезды, чтобы поразить публику: самые эпатажные образы
18 ноября 2023

Также артистка взяла с собой лакированный клатч в тон одежде и надела черные остроносые туфли на каблуках и серьги-подвески с камнями. Она уложила волосы назад и сделала естественный макияж, накрасив ресницы и подчеркнув губы нюдовой помадой.

Британская актриса Мэйси Уильямс также посетила церемонию вручения премий в откровенном наряде без бюстгальтера.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Это абсолютное сумасшествие» Байден осудил неспособность американских законодателей согласовать новую помощь Украине

      Россиянин попал в СИЗО за участие в деятельности экстремистской организации

      Замглавы полиции российского региона устроил дебош в ресторане и избил коллегу

      Назван самый вредный способ курения

      Гол и пас Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

      В Москве заработали дополнительные пункты обогрева для бездомных людей

      Врачи предостерегли от непоправимых последствий недосыпа

      В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

      103-летний водопроводчик раскрыл оригинальный секрет долголетия

      Дачников призвали не забыть выполнить ряд важных работ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости