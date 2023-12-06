55-летняя звезда «Секретных материалов» пришла на премию в откровенном платье

Американо-британская актриса театра, кино и телевидения Джиллиан Андерсон пришла на церемонию вручения премий в сфере моды British Fashion Awards в Лондоне в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

55-летняя звезда сериалов «Секретные материалы» и «Половое воспитание» появилась на публике в бордовом платье в пол со шлейфом. Предмет гардероба оформлен глубоким декольте, которое обнажало часть груди знаменитости.

Также артистка взяла с собой лакированный клатч в тон одежде и надела черные остроносые туфли на каблуках и серьги-подвески с камнями. Она уложила волосы назад и сделала естественный макияж, накрасив ресницы и подчеркнув губы нюдовой помадой.

Британская актриса Мэйси Уильямс также посетила церемонию вручения премий в откровенном наряде без бюстгальтера.