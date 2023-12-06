Adidas и Reebok вернутся в Россию под новым названием. Где и когда откроются первые магазины с товарами брендов?

Lestate намерена развивать в РФ сеть магазинов с товарами от Adidas и Reebok

Спортивные бренды одежды и обуви Adidas и Reebok, которые ушли с российского рынка из-за ситуации с Украиной, вернутся в страну под новым названием. Об этом заявил глава отдела маркетинга компании Lestate Илья Комиссаров.

Первый магазин откроется в Москве

Компания Lestate, которая с 2010 года специализируется на дистрибуции спортивных товаров, будет развивать в России сеть монобрендовых магазинов с продукцией от зарубежных производителей Adidas и Reebok под вывеской ASP. Первая торговая точка откроется в аутлете «Белая дача» в Москве уже на этой неделе, заявил Комиссаров.

Окончательное число магазинов ASP, в которых будет представлен ассортимент упомянутых марок, на данный момент неизвестно. При этом сотрудник Lestate уточнил, что расширение розничной сети будет постепенным.

Товары Adidas уже есть на российских маркетплейсах

Продукция приостановившего деятельность в России Adidas доступна и на крупных маркетплейсах. Так, приобрести одежду, обувь, аксессуары и экипировку немецкого производителя можно в интернет-магазине Lamoda. На платформе ретейлера представлены в том числе позиции из новых коллекций бренда. Например, на платформе был запуск коллаборации Adidas x Prada, Yeezy и других линеек марки.

На Lamoda представлены многие мировые бренды, специализирующиеся на категории спорта. Популярность долгое время удерживают adidas, PUMA, Reebok, Nike и Vans пресс-служба Lamoda

Lamoda планирует открыть на месте закрывшихся в стране торговых точек Adidas розничные магазины под собственной маркой. В ближайшие три года компания запустит 300 бутиков, в том числе на пространствах, где до ухода из России функционировал Adidas.

В ассортименте будет представлена одежда и обувь для занятий спортом, рассказали в пресс-службе. Покупателям станут доступны популярные на Lamoda модели от крупных международных брендов, товары локальных марок, а также азиатских производителей.

Adidas — не единственный ушедший из России бренд

Adidas ушел с российского рынка вместе с другими спортивными брендами одежды, такими как Nike и Puma, в 2022 году из-за начала боевых действий на Украине. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Hugo Boss и другими крупными иностранными компаниями.

Об отмене продаж продукции российским покупателям объявили и зарубежные ретейл-платформы: Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. О таком же решении заявила испанская компания Inditex, в состав которой входят некогда популярные у россиян массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в Росии.

Однако многие бренды, заявившие о приостановке деятельности в России, все же переоткрылись на отечественном рынке под новыми названиями. Reserved, Cropp, Mohito, Sinsay, House заработали под вывесками RE, CR, M, «Син» и Хс, Levi’s превратился JNS, а Lush и Reebok стали Relish и Sneaker BOX. При этом ассортимент магазинов остался прежним.

