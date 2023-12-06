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12:33, 6 декабря 2023Бывший СССР

Алиев рассказал об условии амнистии для бывших властей Карабаха

Алиев рассказал, что лидеров НКР могли амнистировать, если бы они сдались

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Азербайджан мог бы амнистировать бывших лидеров Нагорно-Карабахской республики (НКР), если бы они сдались. Об условиях амнистии лидеров НКР рассказал президент республики Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», передает РИА Новости.

По его словам, вместо того, чтобы сдаться, власти НКР угрожали въехать в Баку на танках и теперь ожидают решения суда. Кроме того, Алиев заявил, что азербайджанская сторона надеялась установить контакт с армянским населением Карабаха.

«Мы надеялись, что нам удастся установить контакты с представителями карабахских армян. Но, к сожалению, люди, в своем роде монополизировавшие там власть, не допустили этого», — отметил Алиев.

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Также азербайджанский лидер сообщил, что в сентябре произошли события, которые стали для Азербайджана «пересечением красной линии» со стороны Еревана. Одним из них Алиев назвал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором тот поздравил НКР с днем независимости.

В сентябре 2023 года президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Согласно документу, до 1 января 2024 года должны быть распущены все государственные учреждения и организации, находящиеся в ведомственном подчинении.

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      Александр Курбатов
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