Алиев заявил о нежелании Баку воевать с Ереваном

Алиев: Баку не хочет воевать с Ереваном, и в этом отношении должны быть гарантии

Баку не хочет воевать с Ереваном, и в этом отношении должны быть гарантии. О нежелании эскалации заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

«К сожалению, у нас есть определенное недопонимание с некоторыми странами, которых мы считаем партнерами. Мы доносим до них свою позицию и подчеркиваем важность применения международного права ко всем странам», — сказал азербайджанский лидер.

Алиев подчеркнул, что право не должно быть избирательным, его исполнение обязательно для всех, и Баку решил свои вопросы, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии с 51 статьей Устава ООН.

«Осуществление полного контроля над своей территорией является суверенным правом Азербайджана», — заключил президент.

28 ноября спикер Национального собрания (НС) Армении Ален Симонян заявил, что мирное соглашение между Ереваном и Баку может быть достигнуто в течение ближайших 15 дней.