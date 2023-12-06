Американская актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли снялась в прозрачном наряде для журнала The Wall Street Journal. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

На одном из размещенных фото 48-летняя знаменитость позирует в мини-платье, сквозь ткань которого видны бюстгальтер и трусы с высокой посадкой. Кроме того, звезда «Малефисенты» примерила длинный плащ с изображениями на спине двух мужчин, играющих на флейте.

Известно, что Джоли позировала австралийскому фотографу Аннемарике Ван Дриммелен. Автором съемки стал бывший директор моды американского Vogue Тонн Гудман.

В августе Анджелина Джоли сделала новые татуировки и вызвала споры в сети. Тату-мастер студии опубликовал в соцсетях снимок рук ладонями вверх, отметив, что они принадлежат знаменитости. При этом на средних пальцах во всю длину оказались размещены изображения, детали которых мужчина скрыл с помощью ретуши.