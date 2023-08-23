Новые тату Анджелины Джоли на средних пальцах вызвали споры в сети

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли сделала новые татуировки и вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) тату-мастера из Нью-Йорка.

Специалист студии Bang Bang с никнеймом mr.k_tattoo опубликовал снимок рук ладонями вверх, отметив, что они принадлежат Джоли. При этом на средних пальцах во всю длину оказались размещены изображения, детали которых мужчина скрыл с помощью ретуши. «Не могу поверить, что я на самом деле держал ее за руку и сделал ей тату. Угадайте, что [набито] на ладонях?» — обратился он к подписчикам.

Юзеры стали строить предположения насчет рисунков в комментариях. «Это кинжалы», «Какой-то индуистский символ?», «Что-то нецензурное или почему фотошоп?», «Уверен, что эти тату имеют для нее особое значение», «Там названия компаний, которые Джоли недавно открыла», «Что-то связанное с детьми?» — заявили они.

В свою очередь мастер заверил, что позже покажет изображения без ретуши, отметив, что они не связаны с бывшим мужем знаменитости — американским актером Брэдом Питтом.

Ранее сообщалось, что внешний вид Джоли на новых фото смутил пользователей сети. Папарацци засняли 48-летнюю артистку в районе Сохо в Нью-Йорке, США. Для выхода в свет она выбрала монохромный черный наряд, который состоял из брюк с завышенной талией, атласного топа с кружевным декольте и приталенного пиджака нараспашку.