Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:14, 6 декабря 2023Культура

Айза решила лишить Гуфа родительских прав

Певица Айза решила лишить Гуфа родительских прав на их общего сына Сэма

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица и дизайнер Айза-Лилуна Ай (Анохина) решила лишить бывшего супруга, российского хип-хоп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) родительских прав на их общего сына Сэма. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Думаю, что и мне стоит лишить Гуфа родительских прав. С таким рвением к "жизни", боюсь, что Сэм ему еще должен будет», — написала она, отметив, что готова вернуться в Москву, чтобы решить этот вопрос.

По данным Telegram-канала «Только никому...», вторая экс-супруга рэпера, модель Юлия Королева также заявляла о намерении лишить рэпера родительских прав на их общую дочь Тину.

Ранее Гуф сообщил о решении сделать паузу в концертной деятельности до апреля. Артист, находящийся в настоящее время в Таиланде, сказал своей команде, что решил пропасть, и попросил не искать его до весны.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной Рады. Он просил у Путина убежища и предрекал конец правлению Зеленского

      Новые БДК будут переносить звено ударных вертолетов Ка-52М

      Российская уголовница заставила детей забитой ею подруги отмывать с пола кровь

      Путин заявил о нерушимости дружеских отношений России и Саудовской Аравии

      Светлана Ходченкова опубликовала фото в наряде без бюстгальтера

      В России призвали к тщательному расследованию смерти экс-депутата Рады Ильи Кивы

      В МВФ оценили последствия конфискации российских активов

      Путин пригласил саудовского наследного принца посетить Россию

      Айза решила лишить Гуфа родительских прав

      Артемий Лебедев назвал Маска колхозником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости