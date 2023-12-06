Певица Айза решила лишить Гуфа родительских прав на их общего сына Сэма

Певица и дизайнер Айза-Лилуна Ай (Анохина) решила лишить бывшего супруга, российского хип-хоп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) родительских прав на их общего сына Сэма. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Думаю, что и мне стоит лишить Гуфа родительских прав. С таким рвением к "жизни", боюсь, что Сэм ему еще должен будет», — написала она, отметив, что готова вернуться в Москву, чтобы решить этот вопрос.

По данным Telegram-канала «Только никому...», вторая экс-супруга рэпера, модель Юлия Королева также заявляла о намерении лишить рэпера родительских прав на их общую дочь Тину.

Ранее Гуф сообщил о решении сделать паузу в концертной деятельности до апреля. Артист, находящийся в настоящее время в Таиланде, сказал своей команде, что решил пропасть, и попросил не искать его до весны.