Гуф решил пропасть до апреля

Рэпер Гуф отменил все новогодние выступления и взял паузу до апреля

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, решил сделать паузу в концертной деятельности до апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист, находящийся в настоящее время в Таиланде, сообщил своей команде, что решил пропасть, и просил не искать его до весны. Долматов отменил все новогодние выступления. В том числе может не состояться и концерт в Москве, запланированный на 14 декабря.

Причина срыва — в стрессе, который переживает Гуф из-за развода и недавней драки. Он плохо выглядит и устраивает скандалы. Близкие опасаются, что он может вновь оказаться в рехабе.

1 декабря Гуф заявил, что его побил новый возлюбленный его экс-супруги, модели Юлии Королевой. Миша и его «друзья-борцухи» напали на артиста и двух его товарищей в Таиланде. Долматов назвал свой брак с Королевой «полным пустяком» и обвинил ее в изменах. Рэпер рассказал, что бывшая супруга запросила крупную сумму в качестве алиментов, и подчеркнул, что даже судья был удивлен таким запросом.