Россияне и украинцы массово спорят о политике и СВО в сети. Как они научились на этом зарабатывать?

Россияне и украинцы стали устраивать баттлы в TikTok на тему спецоперации

В социальной сети TikTok, известной в первую очередь развлекательными видео с танцами и челленджами, начали набирать популярность политические баттлы. В них пользователи из России и Украины, зачастую одетые в военную форму и сидящие с флагом своей страны за спиной, спорят о спецоперации и призывают зрителей отправлять им денежные подарки. Блогеры заверяют, что тратят часть пожертвований на помощь своим странам.

Как проходят политические баттлы в TikTok?

Несмотря на то что формат баттла, на первый взгляд, кажется похожим на дебаты, в действительности тиктокеры практически не взаимодействуют друг с другом. Например, блогер из России под ником @333russianteam333 и тиктокерша с Украины Яна с ником @.yana228 во время политических баттлов просто убеждают зрителей дарить им голоса — побеждает тот, у кого их к концу эфира будет больше. Изредка они перекидываются оскорбительными комментариями.

Скриншот: @.yana288, @333russianteam333 / TikTok

Например, во время стрима от 28 ноября россиянин опережал Яну по количеству подарков, поэтому она решила включить украинские песни. «Я буду поднимать боевой дух», — заявила она. «Песня какая-то отвратительная», — возразил ей россиянин.

В итоге молодые люди сыграли 16 раундов, все их выиграл @333russianteam333. «Россия уходит только с победой», — сказал на это тиктокер. «Иди на хер», — ответила ему девушка и отключилась от эфира. «Она пошла плакать», «Выкусила», «Она просто обиделась», «За Россию», — написали зрители в чате стрима.

Что такое баттлы в TikTok?

Баттлы в TikTok — это прямые эфиры, в которых тиктокеры соревнуются друг с другом за донаты от зрителей. Россияне и украинцы во время таких состязаний спорят о спецоперации, поют патриотические песни в поддержку своих стран, высмеивают и перебивают друг друга. Иногда в конце баттла проигравший выполняет наказание.

Фото: Magali Druscovich / Reuters

Победителя определяют зрители, которые во время стрима дарят участникам платные подарки. Когда блогер получает подарок, на горизонтальной шкале над никами участников баттла сдвигается ползунок: изначально он находится в середине, а после каждого подарка перемещается в сторону проигравшего. Поддержать участника баттла также можно лайком, то есть двойным нажатием по экрану. Это тоже помогает незначительно заполнять шкалу тиктокера.

Участники состязания активно просят донатить им, нередко играя на патриотических чувствах. Как россияне, так и украинцы в своих соцсетях утверждают, что часть вырученных с баттлов средств они отправляют в поддержку армии своей страны. При этом проигравший тиктокер не теряет заработанные деньги. Как и победитель, он может вывести их с платформы. Сама платформа получает за это небольшую комиссию.

Для чего нужны подарки в TikTok? Подарки — это виртуальные предметы, которые пользователи могут отправлять TikTok-блогерам в знак поддержки. Подарки можно отправлять как из ленты рекомендаций, так и во время трансляции. Для покупки подарков нужно приобрести монеты в разделе «Кошелек». При отправке подарка его стоимость в монетах списывается с баланса аккаунта. Тиктокер, получивший подарок, может вывести с платформы сумму, превышающую 100 долларов.

Кто запускает политические трансляции в TikTok?

Как правило, баттлы на тему конфликта России и Украины устраивают блогеры, которые публикуют контент о спецоперации. Одним из активных участников политических баттлов в TikTok является российский блогер Егор Михеев, на TikTok-аккаунт которого подписано более 40 тысяч человек.

Михеев часто снимает себя в военной форме, призывает поддерживать Российскую армию, публикует фото и видео со своей машиной отечественного производства Lada Priora. Многие ролики Егор сопровождает песней «Я русский» российского исполнителя SHAMAN. Он участвует в баттлах почти ежедневно.

Как правило, победивший в баттле тиктокер просит проигравшего сбрить бровь, исполнить необычный танец или выполнить физическое упражнение. В одном из таких баттлов Михеев проиграл украинским блогерам, из-за чего ему пришлось вылить себе на голову воду. В то время как российский тиктокер выполнял наказание, оппоненты оскорбляли его и злорадствовали.

На страницу блогеар @333russianteam333, который также активно участвует в TikTok-баттлах, подписано более 30 тысяч человек. Большинство его видео посвящено анонсам предстоящих прямых трансляций и баттлов, тиктокер также часто выкладывает ролики под отечественные песни. «Сила в единстве нашего народа», — говорится в шапке профиля тиктокера.

Каким еще политическим конфликтам посвящаются баттлы в TikTok?

Тикток-баттлы используют не только россияне и украинцы. К примеру, эфиры с противостоянием тиктокеров, поддерживающих Израиль или Палестину, появились еще задолго до обострения конфликта между этими государствами в октябре 2023 года.

Еще в конце 2022 года тиктокеры @jrbaldwiniw и @1salahaddinyyubi1 устраивали баттл на тему конфликта на Ближнем Востоке. Первый блогер выступал под флагом Израиля в костюме крестоносца, а его оппонент — в арабском головном уборе куфии.

В 2023 году подобные стримы получили еще большую популярность. Устраивать баттл тиктокеры обычно выходят в национальных костюмах или с флагами Израиля и Палестины и включают народные песни поддерживаемых ими стран. Другие блогеры также устраивали баттл на тему конфликта Армении и Азербайджана.

Фото: Toby Melville / Reuters

Формально TikTok ограничивает доступ к баттлам, посвященным военным конфликтам, найти их при поисковом запросе на платформе невозможно. Согласно правилам сервиса, в соцсети запрещается распространение «дискриминирующего контента, порочащего социальные группы по признакам политических взглядов». Однако, несмотря на это, количество политических баттлов на платформе только растет.

Не мешает этому и тот факт, что вскоре после начала спецоперации TikTok приостановил работу в России. В марте 2022 года соцсеть объяснила, что пользователи из России больше не смогут выкладывать видео и проводить прямые эфиры. Тогда это решение объяснили законом о фейках о Российской армии.