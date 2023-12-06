Байден призвал республиканцев не стрелять в колено Украине

Байден призвал республиканцев не стрелять в колено Украине

Президент США Джо Байден в ходе специального телеобращения к согражданам заявил, что республиканцы буквально стреляют в колено Украине, отказывая в оперативном выделении ей средств. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению президента, республиканская оппозиция сейчас действует во вред национальной безопасности. Байден добавил, что готов искать компромисс с республиканцами, но те пока не готовы идти навстречу.

Американский лидер уверен, что история жестоко осудит тех, кто сейчас не готов дать денег Украине.

Заминка с выделением помощи Киеву возникла из-за нежелания республиканцев в Сенате выделять ее в одном пакете с помощью Израилю.

Обсудить передачу средств Киеву с сенаторами должен был президент Украины Владимир Зеленский, но в последний момент мероприятие было отменено. Причиной послужило нежелание республиканцев слушать Зеленского.