Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:09, 6 декабря 2023Мир

Байден призвал республиканцев не стрелять в колено Украине

Байден призвал республиканцев не стрелять в колено Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден в ходе специального телеобращения к согражданам заявил, что республиканцы буквально стреляют в колено Украине, отказывая в оперативном выделении ей средств. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению президента, республиканская оппозиция сейчас действует во вред национальной безопасности. Байден добавил, что готов искать компромисс с республиканцами, но те пока не готовы идти навстречу.

Американский лидер уверен, что история жестоко осудит тех, кто сейчас не готов дать денег Украине.

Заминка с выделением помощи Киеву возникла из-за нежелания республиканцев в Сенате выделять ее в одном пакете с помощью Израилю.

Обсудить передачу средств Киеву с сенаторами должен был президент Украины Владимир Зеленский, но в последний момент мероприятие было отменено. Причиной послужило нежелание республиканцев слушать Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты подробности убийства экс-депутата Кивы

      Стало известно о длительной слежке за Кивой перед убийством

      Арестович оценил реакцию главы ГУР Украины на убийство Кивы

      Директоров «Крымэнерго» уволили из-за некачественной работы после шторма

      Страны G7 запретили ввозить российские алмазы

      Хоккейный агент объяснил отказ НХЛ и UFC от отстранения россиян

      Самую красивую девушку в мире обвинили в заговоре против властей. Как «Мисс Вселенная» оказалась в центре скандала?

      Названа причина испорченной репутации Британии

      Байден призвал республиканцев не стрелять в колено Украине

      В Подмосковье отказались пускать гостей на территорию отеля после смерти Кивы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости