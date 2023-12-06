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21:05, 6 декабря 2023Мир

Байден выступил со спецобращением по Украине

Президент США Байден выступил со спецобращением по Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден выступил со спецобращением по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер заявил, что обсудил со странами «Большой семерки» (G7) продолжение помощи Киеву. При этом он отметил, что лично не готов отвернуться от Украины. «Думаю, большинство американцев тоже», — сказал Байден.

Одновременно с этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит от Вашингтона новый пакет военной помощи. Он уточнил, что речь идет о поставках на сумму до 175 миллионов долларов.

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      Марина Совина
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