Блинкен заявил о последствиях отказа Украине в новом пакете помощи

Блинкен: если Сенат не одобрит помощь Украине, он откроет ящик Пандоры

Если Сенат Конгресса США не одобрит выделение нового пакета помощи Украине, то это откроет ящик Пандоры. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По словам главы Госдепа, Вашингтон должен гарантировать, что Киев будет добиваться успеха, а Москва — терпеть неудачу. Если американская сторона не выделит помощь Украине, Россия сможет действовать безнаказанно, уверен дипломат. «Что откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру», — предупредил он о последствиях. Блинкен отметил, что одобрение Сенатом помощи также важно и для Израиля.

Сенат Конгресса США может проголосовать по пакетному запросу президента США Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели национальной безопасности не раньше 11 декабря.