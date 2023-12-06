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11:14, 6 декабря 2023Бывший СССР

Бывший премьер Украины назвал «покровителя» Залужного

Экс-премьер Азаров: Зеленский не снял Залужного с должности из-за давления США

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский снял бы Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ), однако не может этого сделать из-за давления США. Об этом экс-премьер страны Николай Азаров написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«То, что Зеленский если бы мог, то уже убрал бы этого Залужного, и списал на него все провалы — это для меня тоже очевидно. Но он не может его убрать. Причин тут несколько. Одна из причин — ему не дают это сделать американцы», — назвал он «покровителя» главы ВСУ.

По словам Азарова, глава государства хочет списать все неудачи на Залужного, а для этого ему необходимо оставаться на своей должности. При этом перспективы развития военной ситуации экс-премьер оценил как не блестящие, а трагические, поэтому Зеленский предпочитает держать Залужного и косвенно обвинять во всех провалах украинской армии.

Ранее Азаров заявил, что майданы в республике не появляются сами по себе, и новый майдан возможен, если США решат сместить Зеленского таким способом.

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